الخطيب يحسم التحرك قانونيا ضد استغلال لقب نادي القرن

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كشفت مصادر مطلعة، داخل النادي الأهلي، عن أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه بفرع الشيخ زايد، عبر الفيديو كونفرنس، التحرك قانونيا ضد التعدي على حقوقه التسويقية في لقب نادي القرن من قبل نادي الزمالك.

وأكد المصدر، أن هناك اتجاه قوي داخل إدارة الأهلي، للتحرك قانونيا ومدنيا ضد نادي الزمالك، بسبب اعتداء الأخير على حقوقه التسويقية في العلامة المسجلة باسمه ولقب نادي القرن الممنوح له من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وأوضح المصدر أن هذا القرار سيجري حسمه خلال الاجتماع، بعد مناقشته أمام أعضاء مجلس الإدارة، وفي حال الاستقرار على التحرك ستكون البداية مع وزير الشباب والرياضة، د. أشرف صبحي، للتحرك لوقف هذا التعدي الصارخ على حقوق النادي واستغلال اسمه وشعاره.

ورفع نادي الزمالك، لافتة على جميع أبواب النادي تحمل عبارة “الزمالك نادي القرن الحقيقي”، ووضع عليها شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل أن يستبدلها مؤخرا بإزالة شعار الـ “كاف”، خوفا من العقوبات التي هدد بها الاتحاد الأفريقي.