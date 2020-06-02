رسمياً .. الأهلي يصدر 5 قرارات صارمة أبرزها إلغاء تكريم عاشور وقبول استقالة آل الشيخ

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد نهاية اجتماعه اليوم الثلاثاء 5 قرارات صارمة وفي غاية الأهمية، وذلك في إطار رده على ما شهدته الأيام القليلة الماضية بسبب الخلاف الحاد مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد عاد من جديد لكي يوجه اتهامات قاسية للغاية لكافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب، قبل أن يدخل محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة في مشادة كلامية معه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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واشتعلت غضب جماهير الأهلي بشكل استثنائي خلال الأيام القليلة الماضية وارتفعت وتيرة الانتقادات من جانبها ضد المستشار تركي آل الشيخ، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل طلب البعض عدم دخول الأخير من جديد إلى الأراضي المصرية بسبب حالة الفتنة التي من الممكن أن يتسبب بها بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وإليكم الآن جزء من نص البيان الرسمي الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي بعد نهاية اجتماع اليوم الثلاثاء:

انطلاقاً من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزاماً عليه أن يضع أمام الرأي العام عدداً من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات.

التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيراً عن الرد وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ التي خرجت في الكثير من الأحيان عن الإطار الصحيح من جانب آل الشيخ ذاته سواء بالتصريح المباشر تارة أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق.

وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء.

والآن سوف نستعرض لكم القرارات الخمسة الصارمة التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم:

إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي. مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات المالية والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة. اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من السيد محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن عن تقاليد النادي، قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظوراً إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً. اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة. التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارت المنظمة لها، التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

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