بعد التحالف مع آل الشيخ .. الأهلي يوجه الشكر لحسام عاشور ويلغي تكريمه

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حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بصفة رسمية اليوم الثلاثاء كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص رد فعل النادي بعد ما بدر عن اللاعب حسام عاشور خلال الأيام الماضية في مخالفة واضحة وصريحة لكافة اللوائح والقوانين الخاصة بالقلعة الحمراء.

وكان حسام عاشور قد ظهر في مقطع فيديو بشكل مباشر عبر إحدى القنوات الفضائية مؤخراً، وأبدى كامل دعمه للمستشار تركي آل الشيخ بالرغم من الاتهامات القاسية التي قام الأخير بتوجيهها إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وخاصة الكابتن محمود الخطيب.

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وهو ما دفع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعدها مباشرة أن يفرض عليه غرامة مالية، نظراً لكونه قد خالف لوائح النادي التي تنص على عدم تحدث أي لاعب من صفوف المارد الأحمر إلى وسائل الإعلام بدون الحصول على إذن من النادي.

ولم تكن هذه العقوبة كافية على الإطلاق بالنسبة إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، وخاصة في ظل حالة الغضب العارم من طرف جماهير النادي الأهلي بعد التصريحات التي أدلى بها حسام عاشور والتي دعم فيها المستشار تركي آل الشيخ في خلافه مع إدارة الأهلي.

وبناءً على ذلك، ناقش الكابتن محمود الخطيب في اجتماع هام اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو مع أعضاء مجلس الإدارة كل هذه المعطيات السابقة، واستقروا في نهاية المطاف على توجيه الشكر إلى حسام عاشور مع إلغاء العرض الاستثنائي الذي كان مقدماً له بعد اعتزاله.

ويعني ذلك إلغاء تكريم حسام عاشور أي إلغاء مباراة اعتزاله، إضافة إلى عدم منحه الفرصة سواء من أجل العمل في قناة النادي الأهلي أو حتى داخل النادي الأهلي بصفة عامة سواء على الصعيد الإداري أو حتى على الصعيد الفني، وأيضاً عدم مساعدته في الحصول على أي شهادات تدريبية من الخارج مثلما كان مقرراً في السابق.

ويعتبر رد فعل مجلس إدارة النادي الأهلي طبيعياً للغاية ومتوقعاً بعد التصرفات الأخيرة العشوائية لحسام عاشور التي تسبب في غضب جماهير الأهلي منه بشكل كبير لا مثيل له على الإطلاق.

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