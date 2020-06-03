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كشفت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد.

وطالبت زوجة فتحي، أقاربها ومحبي زوجاها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالدعاء لها ولبناتها قائلة: “ادعوا لنا.. إحنا كورونا أنا وبناتي”.

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وكتب لاعب الزمالك السابق، أحمد عيد عبدالملك، على صفحته الرسمية على “تويتر”، إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا، داعيا الله أن يشفيهم شفاءً عاجلا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من تمام شفائهم من الإصابة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية معمليا لفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصبح 7642 حالة، من بينهم الـ 6827 حالة التي تعافت تماما من الإصابة.