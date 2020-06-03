غضب داخل الأهلي من هجوم مرتضى منصور ودعوات لمقاضاته

أبدى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي غضبهم من تكرار هجوم رئيس نادي الزمالك، وانتقاده الحاد لهم عبر وسائل الإعلام وبشكل شبه يومي.

وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، إن رئيس النادي محمود الخطيب، لم يبد اندهاشه مما يفعله رئيس القلعة البيضاء حاليا.

وأشار المصدر إلى أن التجاهل هو أفضل رد عل رئيس الزمالك، مؤكدًا إمكانية العودة لمخاطبة الجهات المسئولة في الدولة، وتقديم بلاغات ضد مرتضي منصور، مثلما حدث في العام الماضي لأكثر من جهة كبيرة في الدولة لإيقاف تلك التجاوزات، ووضح حدا لها حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب طلب أن يتم التعامل مع الأمور بهدوء، ومراعاة أن الأهلي لديه مبادئ وثوابت لا يحيد عنها، وهي كانت سببا في نجاحاته الكبيرة على مدار عقود طويلة ومن وقت نشأة النادي عام 1907م.

وحول عودة تركي آل الشيخ لدعم الزمالك والترتيب مع مرتضي منصور لجلب صفقات مميزة لفريق الكرة الأول في الموسم الجديد، أوضح المصدر أن الخطيب أكد لمجلسه أن الأهلي قادر علي ضم صفقات مميزة، ولديه موارده التي تساعده على تلبية احتياجات الجهاز الفني مثلما حدث العام الماضي، حين تكبدت خزينة النادي أكثر من 300 مليون جنيه لضم أكثر من لاعب مميز على رأسهم حسين الشحات من العين الإماراتي، ورمضان صبحي من هيدرسفيلد الانجليزي، ومحمد مجدي “أفشة” من بيراميدز.