تحديد مواعيد مباريات البريميرليج.. اعرف مباريات ليفربول

مواعيد مباريات البريميرليج.. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات الجولات الأولى الثلاثة من موسم 2019-2020، عقب استئناف الدوري خلال منتصف الشهر الجاري، بعد تطبيق جميع معايير السلامة.

وفي 17 يونيو الجاري، يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد توقف استمر نحو 100 يوم، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

من جانبها، حددت رابطة بريميرليج مواعيد أول 32 مباراة بعد الإعلان عن استئناف المسابقة، بدءًا من 17 يونيو حتى الثاني من شهر يوليو المقبل، على أن تنشر باقي المواعيد تباعا، وسوف تخوض جميع الفرق مواجهاتها خلف الأبواب المغلقة من دون حضور جماهيري.

وسيجرى بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 92 المتبقية مجانا مباشرة عبر قنوات Sky Sports أو BT Sport أو BBC Sport أو Amazon Prime.

مواعيد مباريات البريميرليج

ويفتتح فريق ليفربول متصدر الترتيب الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 30 عاما، الجولات الـ3 الأولى بعد التوقف في ديربي الميرسيسايد أمام مضيفه إيفرتون يوم 21 يونيو.

ويستضيف الريدز بعدها فريق كريستال بالاس يوم 24 يونيو، في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها المسابقة، إذا حقق الفريق الفوز في المباراتين، قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.

ولم تتحدد الملاعب التي ستحتضن مباراتي ليفربول أمام إيفرتون ومانشستر سيتي، وتُستأنف بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 27 و28 يونيو بإقامة الدور ربع النهائي، على أن يكون نصف النهائي يومي 11 و12 يوليو المقبلين، وتكون المباراة النهائية في 1 أغسطس.

وجاءت توقيتات الثلاث جولات الأولى للدوري الإنجليزي بعد التوقف (32 مباراة) على النحو التالي:

مواعيد مباريات الأربعاء 17 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد يونايتد في السابعة مساء.

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الساعة السابعة والربع مساء.

مواعيد مباريات الجمعة 19 يونيو

نورويتش سيتي يواجه ساوثهامبتون في السابعة مساء.

توتنهام يواجه مانشستر يونايتد في الساعة التاسعة والربع مساء.

مواعيد مباريات السبت 20 يونيو

واتفورد يواجه ليستر سيتي في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

برايتون يواجه أرسنال في الساعة الرابعة عصرا.

وست هام يواجه وولفرهامبتون في الساعة السادسة والنصف مساء.

بورنموث يواجه كريستال بالاس في الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الأحد 21 يونيو

نيوكاسل يونايتد يواجه شيفيلد يونايتد في الساعة الثالثة عصرا.

أستون فيلا يواجه تشيلسي في الخامسة والربع عصرا.

إيفرتون يواجه ليفربول في الساعة الثامنة مساء (لم يتحدد ملعب المباراة)

مواعيد مباريات الإثنين 22 يونيو

مانشستر سيتي يواجه بيرنلي في الساعة التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يونيو

ليستر سيتي يواجه برايتون في الساعة السابعة مساء.

توتنهام يواجه وست هام في الساعة التاسعة والربع مساء.

مواعيد مباريات الأربعاء 24 يونيو

مانشستر يونايتد يواجه شيفيلد يونايتد في الساعة السابعة مساء.

نيوكاسل يونايتد يواجه أستون فيلا في الساعة السابعة مساء.

نوريتش سيتي يواجه إيفرتون في الساعة السابعة مساء.

ولفرهامبتون يواجه بورنموث في الساعة السابعة مساء.

ليفربول يواجه كريستال بالاس في الساعة التاسعة والربع مساء.

مواعيد مباريات الخميس 25 يونيو

بيرنلي يواجه واتفورد في الساعة السابعة مساء.

ساوثهامبتون يواجه أرسنال في الساعة السابعة مساء.

تشيلسي يواجه مان سيتي في الساعة التاسعة والربع مساء.

مواعيد مباريات السبت 27 يونيو

أستون فيلا ياجه وولفرهامبتون في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

مواعيد مباريات الأحد 28 يونيو

واتفورد يواجه ساوثهامبتون في الساعة الخامسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الإثنين 29 يونيو

كريستال بالاس يواجه بيرنلي في الساعة التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الثلاثاء 30 يونيو

برايتون يواجه مانشستر يونايتد في الساعة التاسعة والربع مساء.

مواعيد مباريات الأربعاء 1 يوليو

أرسنال يواجه نورويتش سيتي في الساعة السابعة مساء.

بورنموث يواجه نيوكاسل يونايتد في الساعة السابعة مساء.

إيفرتون يواجه ليستر سيتي في الساعة السابعة مساء.

وست هام يواجه تشيلسي في الساعة التاسعة والربع مساء.

مواعيد مباريات الخميس 2 يوليو

شيفيلد يونايتد يواجه توتنهام في الساعة السابعة مساء.

مانشستر سيتي يواجه ليفربول في الساعة التاسعة والربع مساء. (لم يتحدد ملعب المباراة)

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