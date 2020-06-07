حقيقة رحيل فايلر عن الأهلي بعد عروض الخليج

أكد مصدر مقرب من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، أن كل ما جرى ترديده بشأن مماطلة فايلر في تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن المدير الفني السويسري سعيد مع النادي الأهلي، وأنه حريص على استمراره، مشيرًا إلى أنه لم يرفض تجديد تعاقده وأنه يؤمن بأهمية وجوده مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن فايلر رفض أكثر من عرضٍ خليجيٍ في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني ينتظر عودة النشاط الرياضي، في مصر، وأن هذا من حقه، مشيرا إلى أنه لا خلاف بين الطرفين على تجديد التعاقد، من حيث المبدأ.

يشار إلى أن فايلر نجح مع الأهلي، خلال الموسم الحالي، بقيادته إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أن المارد الأحمر يتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتولى فايلر مهمة تدريب الأهلي، مطلع الموسم الحالي، عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي.