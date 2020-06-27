رغم فوزه بالبريميرليج.. كلوب يعتبر جوارديولا أفضل منه

وصف المدير الفني الأماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، الفائز بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، زميله مدرب مانشيستر سيتي بيب جوارديولا، بأنه الأفضل في العالم.

وقال كلوب في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، عن المدرب الإسباني الذي تولى تدريب برشلونة وبايرن ميونخ قبل أن يتولى حاليًا تدريب نادي مانشيستر سيتي: “هو الأفضل بين جميع المدربين الذين أعرفهم”.

وأوضح كلوب، الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأحسن مدرب العام الماضي، أنه شخصيًا يستغرب بعض الشيء عندما يصفه البعض بهذا الوصف: “لا ألقي بالا إلى هذا رغم أنني سُرِرْتُ كثيرا بجائزة فيفا”.

وتابع كلوب المدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند، أنه نجح خلال الأعوام الأخيرة مع ليفربول، قائلا إنه “مدين بهذا لطاقم التدريب الجيد وفريقه الممتاز، وإذا كانت لدي نقطة قوة فهي تجميع أناس جيدين”.

يذكر أن “كلوب” فاز مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ثم بالدوري الإنجليزي لأول مرة تاريخ النادي منذ 30 عامًا.