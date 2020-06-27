تفاصيل مران الأهلي اليوم السبت استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي في مصر

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صباح اليوم السبت مراناً جماعياً لم يشمل جميع العناصر بعد تم تقسيمها إلى مجموعات، وذلك في إطار خطة النادي الأهلي من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد بناءً على توجيهات وزارة الشباب والرياضة تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى.

وشهد مران اليوم السبت حضور عدد من الوجوه البارزة في الملعب مثل النجم المخضرم وليد سليمان على سبيل المثال، إضافة إلى المهاجم المالي أليو بادجي وأيضاً كلاً من الثلاثي محمد هاني وجيرالدو ومحمود عبد المنعم كهربا والعديد من الأسماء الأخرى ومن ضمنها اللاعبين الشباب.

ومن المقرر أن تخوض المجموعة الثانية من اللاعبين مرانها يوم غداً الأحد تحت إشراف الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، علماً بأن مسابقة الدوري المصري الممتاز على وجه التحديد سوف يتم استئنافها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020.

وشهدت تدريبات اليوم السبت قيام كلاً من الثنائي محمد محمود إضافة إلى حمدي فتحي بتأدية تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف أخصائي التأهيل طارق عبد العزيز أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأهلاوي.

ومن جانبه، قام اللاعب كريم نيدفيد بتأدية جلسة علاج طبيعي ثم جلسة أخرى في صالة الجيم الرياضية، وذلك على هامش البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة.

على صعيد متصل، حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التعليق على مران المجموعة الأولى لفريق الشياطين الحمر اليوم السبت، حيث قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي التالي:

أجرينا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضي، وكانت النتيجة سلبية للجميع في جهاز الكرة.

اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بالفريق سيؤدون المسحة الطبية الثانية عقب مران المجموعة الثانية غداً.

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر ترتيب مسابقة الدوري العام في الموسم الحالي بفارق مريح للغاية عن جميع ملاحقيه بما فيهم غريمه التقليدي الزمالك، وخاصة في ظل عدم تعرضه إلى الخسارة على الإطلاق في أي مباراة حتى الآن على المستوى المحلي.

ويدرك أبناء القلعة الحمراء جيداً أن المرحلة القادمة سوف تكون صعبة وأيضاً مضغوطة بشكل كبير عليهم، إلا أن مباريات مسابقة الدوري المصري المتبقية يمكن أن تكون بمثابة التحضير الأمثل للاعبين حتى يكون الجميع جاهزاً قبل خوض مباراتي الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم.