بيتر كراوتش يطالب بمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

طالب الإنجليزي بيتر كراوتش مهاجم نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي سابقاً بضرورة منح النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، بعدما ساهم بشكل واضح في تتويج فريق الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي لأول مرة منذ عام 1990.

وأكد بيتر كراوتش خلال مقال قام بكتابته في صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن فخر العرب محمد صلاح سوف تكون فرصته أكبر من أجل الظفر بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وذلك عوضاً عن الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول أو حتى النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي.

وأشار أيضاً إلى أنه يحب أسلوب لعب كيفن دي بروين كثيراً وخاصة بصفته مهاجم سابق، إلا أن فوزه بالجائزة يعتبر أمراً غير عادلاً على الإطلاق بعكس ما سيكون عليه الحال بالنسبة إلى صلاح أو هندرسون في ظل مساهمة كلاهما في تتويج ليفربول بلقب البريميرليج الموسم الحالي.

وشدد بيتر كراوتش في المقال على أن جوردان هندرسون سوف تكون له فرصة كبيرة مثله مثل محمد صلاح من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، مؤكداً في الوقت ذاته أن جماهير الريدز لن تشعر بالحزن تماماً في حالة حدوث ذلك، وخاصة وأن هندرسون في تطور مستواه بشكل واضح على مر السنوات الماضية إلى أن أصبح أحد أساطير النادي في الوقت الحالي.

وأضاف أيضاً أن صوته إن مُنح له حق التصويت سوف يذهب مباشرة إلى محمد صلاح بدون تفكير، نظراً لأن الفرعون المصري قد تفوق على عدة أسماء كبيرة كانت متواجدة سابقاً مع فريق الريدز مثل النجم الأوروجوياني لويس سواريز إضافة إلى النجم الإسباني فيرناندو توريس، موضحاً أن صلاح بات لاعباً متكاملاً للغاية منذ بداية عمله مع المدرب الألماني يورجن كلوب إلى غاية الآن.

ويعتبر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هو اللقب الرابع الذي يتمكن فخر العرب محمد صلاح من الفوز به مع فريق ليفربول، حيث سبق له وأن فاز بألقاب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وأيضاً كأس العالم للأندية بقطر في انتظار المزيد.