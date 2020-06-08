عاجل: وزير الرياضة يكشف مصير الدوري المصري هذا الموسم

أعلن وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي”، أن ملف عودة الدوري المصري الممتاز، على طاولة مجلس الوزراء ويتم دراسته على المستويين الأمني والصحي.

وأضاف صبحي، خلال مداخلته ببرنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن ملف الدوري في الوقت الحالي، على طاولة مجلس الوزراء ، ويتم دراسته جيدا قبل البت فيه.

كما أوضح “صبحي” إن وزارة الشباب والرياضة، قامت بدعم الأندية بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف جنيه، لتجاوز جائحة كورونا وتوقف النشاط.

وعلق صبحي عن أزمة الأهلي مع تركي آل الشيخ، قائلا :” نحن نتعامل مع المؤسسات، وقد عقدنا جلسة مع إدارة الأهلي لبحث مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب القلعة الحمراء بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي، وسنقوم بالرد على هذا الطلب بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه “.