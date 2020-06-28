اتحاد كرة القدم: ارتفاع عدد مصابي كورونا بين اللاعبين لـ 18 حالة

أعلن اتحاد كرة القدم زيادة عدد إصابات فيروس كورونا، بين لاعبي الدوري الممتاز، عقب إجرائهم المزيد من المسحات؛ من أجل الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس التاجي، خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر في “الجبلاية”، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين اللاعبين ارتفع إلى نحو 18 حالة مؤكدة بالفيروس بعد ظهور نحو 7 حالات إيجابية مؤخرًا، أضيفت إلى 11 الحالة ظهرت في وقت سابق، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة التي ظهرت تمثلت في نحو 4 حالات بحرس الحدود، وحالة وحيدة في أندية طلائع الجيش، ووادي دجلة، وأسوان.

وأكد ظهور حالات مسبقًا وهي 5 حالات مصابة في طنطا، و4 حالات في إنبي وحالة، وحالة وحيدة في المقاولون العرب، وإصابة واحدة في الاتحاد السكندري.

وكانت وزارة الشباب والرياضة نفت ما تداول بشأن تحملها تكاليف المسحات التى تجريها الأندية في الوقت الحالي قبل عودة النشاط الرياضي.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا، الاثنين الماضي، أوضحت فيه أنه ليس لها شأن أو دخل من قريب أو بعيد بما يتم ولم يطرح للنقاش.

وأكدت الوزارة أن قرار عودة النشاط الرياضي سبقه دراسة مستفضية من لجنة الأزمة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للعودة تدريجيا إلى شكل الحياة الطبيعي بعد ما شهدته من توقف كامل نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة مسؤولية عودة نشاطه الرياضي تعود على كل اتحاد من ناحية الجوانب الفنية المتعلقة بالعودة، حسب الأكواد والضوابط المعلن عنها في مؤتمر الإعلان عن عودة النشاط الرياضي، والذي حضره وزيرى الشباب والرياضة والإعلام ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة أعلن تحمل الدولة تكاليف إجراء المسحة للاعبي الدوري.