الخطيب يمنح فايلر الضوء الأخضر للسفر إلى سويسرا عقب عودة حركة الطيران

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء قد منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الضوء الأخضر من أجل السفر إلى موطنه سويسرا في الأيام القادمة عقب عودة حركة الطيران مباشرة في مصر.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر كان قد طلب من الكابتن محمود الخطيب في وقت سابق خلال جلسة جمعت بينهما في يوم الجمعة الماضي أن يتم السماح له بالسفر إلى موطنه سويسرا بعد عودة حركة الطيران مباشرة، حتى يتمكن من الاطمئنان على أحوال أسرته التي لم يراها منذ عدة أشهر ماضية.

وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري يرغب في الحديث مع أسرته حول مستقبله مع النادي الأهلي، وخاصة في ظل رغبة الأخير في تجديد العقد المبرم بينهما مما يحتم على فايلر استشارة أسرته قبل اتخاذ القرار النهائي.

وشدد المصدر على أن هذه الجلسة قد حضرها أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، علماً بأن رينيه فايلر وعد الكابتن محمود الخطيب بتمديد عقده مع النادي في حالة استقر مع أسرته على ذلك الأمر.

وأضاف أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب لم يرى هناك أي سبب على الإطلاق لرفض طلب المدرب السويسري، وخاصة بعدما رفض الأخير الرحيل عن مصر في منتصف شهر مارس الماضي بالرغم من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد وقتها.

وأوضح المصدر أن رينيه فايلر قرر البقاء في مصر منذ انتشار الوباء عوضاً عن البقاء بجانب أسرته، وذلك بسبب رغبته في استمرار متابعة التدريبات اليومية الفردية لنجوم المارد الأحمر من المنزل، حتى لا يكون مستواهم متدنياً من الناحية البدنية بعد استئناف النشاط الرياضي.

يُذكر أن استئناف النشاط الرياضي في مصر من المرجح أن يتم مع نهاية شهر يونيو الجاري بنسبة كبيرة، على أن يتم السماح لكافة الأندية بالعودة مرة أخرى من أجل ممارسة التدريبات الجماعية بشرط الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

ومن المؤكد أن بقاء رينيه فايلر في سويسرا لن يطول بأي حال من الأحوال، نظراً إلى رغبته في قيادة تدريبات الفريق الأهلاوي بنفسه في المرحلة القادمة، استعداداً لخوض ما تبقى من عمر الموسم الحالي.

ولا يزال المارد الأحمر ينافس على 3 جبهات مختلفة إلى غاية الآن، وتتمثل في كلاً من مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مسابقة كأس مصر أما المسابقة الأهم فهي دوري أبطال إفريقيا، والتي وصل فيها الأهلي إلى الدور نصف النهائي على أن يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وتبقى هناك احتمالية كبيرة واردة لتغيير نظام المربع الذهبي، حيث يرى بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه من الأفضل إقامة مباراتي نصف النهائي من دور واحد إضافة إلى المباراة النهائية في ملعب واحد بدولة واحدة فقط لا غير.