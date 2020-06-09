الأهلي يسعى لخطف لاعب أول أغسطس من الزمالك

بالرغم من استقرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، علي الصفقات التي ينوي ضمها لصفوف الفريق في الموسم الجديد، إلا أن إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب، فاجأت المدرب السويسري برغبتها في ضم أحد نجوم الدوري الأنجولي.

واستقر النادي الأهلي حتى الآن على التعاقد مع كل من، الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب مازيمبي الكونغولي، وجاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي يريد ضمه نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وتحدث “الخطيب” مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، حول رأيها في التعاقد مع أري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، في حال فشل التعاقد مع سيرينو، بعد أن جدد نادي صن داونز عقده لمدة 3 سنوات قادمة.

وبعد موافقة لجنة التخطيط، كلف “الخطيب”، مدير لجنة التعاقدات أمير توفيق، بالتواصل مع وكيل أري بابل، وحصل منه على موافقة اللاعب، ليوجه الأهلي ضربة قوية لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، والذي ألمح في الأيام الماضية إلى نجاحه في الحصول علي توقيع اللاعب لمدة 3 سنوات بدءا من الموسم المقبل.