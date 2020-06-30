“فايلر” يوقع رسميًا مع الأهلي.. ويعود للتدريبات الإثنين المقبل

وقع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رينيه فايلر، على عقد جديد مع النادي.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن العقد ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الإثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وأضاف “توفيق” للموقع الرسمي للأهلي، أن هذه رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أجل تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديرًا للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي استمرت ما يزيد على ثلاثة أشهر، حتي تمكن من السفر إلي سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفتره القادمة واستكمال مسابقة الدوري وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

وتابع أن “تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد”.