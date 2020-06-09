سيد عبد الحفيظ يدافع عن نفسه بعد انتقادات مسؤولي الاتحاد السكندري

حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الدفاع عن نفسه، بعد الانتقادات التي طالته خلال الساعات الماضية من جانب مسؤولي نادي الاتحاد السكندري الذين أساؤا فهم تصريحاته بحسب ما أكد الأول اليوم.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ قام بتوجيه انتقادات حادة لأحد الأندية المصرية بدون ذكر اسمه عبر شاشة قناة النادي الأهلي في الأيام الماضية، بسبب رغبة ذلك النادي في إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي وفي الوقت ذاته استئناف مسابقة دوري كرة السلة.

واعتقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن هذه التصريحات منسوبة إليه في ظل كونه إحدى الأندية الراغبة فعلاً في استئناف مسابقة دوري كرة السلة، ولكن الكابتن سيد عبد الحفيظ حاول تبرئة نفسه وبرر موقفه بشكل واضح اليوم الثلاثاء.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي عبر موقع يوتيوب، أن تصريحاته السابقة قد تم فهمها بشكل خاطئ للغاية من جانب بعض مسؤولي نادي الاتحاد السكندري الذي لا يعتبر طرفاً في الأزمة بأي حال من الأحوال.

وأشار أيضاً إلى أن الجميع يعلم جيداً النادي الذي قمت بانتقاده في الآونة الأخيرة “الزمالك”، مضيفاً في الوقت ذاته أنه لم يقصد الإساءة تماماً لنادي الاتحاد السكندري مثلما قالت بعض وسائل الإعلام.

وشدد الكابتن سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن العلاقة بين النادي الأهلي وبين نادي الاتحاد السكندري تفوق الاحترام بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو الأمر الذي لا يعتبر جديداً على الإطلاق بل تعود هذه العلاقة الودية بين الناديين إلى التاريخ القديم أيضاً.

وأضاف أيضاً أن النادي الأهلي لا يوجد بينه وبين نادي الاتحاد السكندري أي خلاف تماماً، وسوف يظل الوضع على حاله بين الناديين طيلة السنوات القادمة رغم محاولات البعض تعكير صفو هذه العلاقة الوطيدة.

وكانت هذه التصريحات والانتقادات من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ موجهة بشكل خاص إلى نادي الزمالك بدون أن يذكر ذلك بشكل علني، نظراً إلى رغبة الأخير الكبيرة في إلغاء مسابقة الدوري العام بسبب الفارق الكبير مع الأهلي المتصدر معتمداً على عذر استمرار انتشار فيروس كورونا.