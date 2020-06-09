الوحدة السعودي يصدم حسام عاشور وينفي وجود رغبة في التعاقد معه

وجه نادي الوحدة السعودي صدمة مدوية من العيار الثقيل إلى النجم المخضرم حسام عاشور، وذلك بخصوص إمكانية التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما أعلن النادي الأهلي الاستغناء عن خدماته بصفة رسمية وتوجيه الشكر له على السنوات التي قضاها في صفوفه.

وأكد توفيق تونسي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الوحدة خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء لصحيفة “سبورت” السعودية، أن كل الأخبار التي ربطت ناديه بحسام عاشور في الآونة الأخيرة هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن نادي الوحدة ومجلس إدارته على وجه التحديد يقدر التاريخ العريق لعاشور طيلة مسيرته الرياضية مع النادي الأهلي، إلا أنه لا يوجد أحد مطلقاً داخل النادي يفكر في التعاقد معه بأي حال من الأحوال.

وتأتي هذه التصريحات من جانب المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الوحدة بعدما ترددت بعض الأخبار في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول اقتراب حسام عاشور من الانضمام إلى صفوف الوحدة في الميركاتو الصيفي القادم.

يُذكر أن حسام عاشور كان قد اشتعل الخلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الأيام القليلة الماضية، وخاصة بعدما تحالف الأول مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

واضطر مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الإعلان بصفة رسمية عن توجيه الشكر إلى عاشور بعد هذه الخطوة من جانب الأخير، علماً بأن الأخير سبق وأن أعلن أنه لن يعتزل كرة القدم مثلما يرغب النادي الأهلي ولكنه سوف يبحث عن عروض أخرى خارج الدوري المصري الممتاز.

وأوضح حسام عاشور أيضاً في الفترة الماضية أنه يمتلك بعض العروض المغرية من طرف عدة أندية في منطقة الخليج العربي وتحديداً في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على أن يحسم قراره النهائي بشأن وجهته القادمة خلال الأسابيع القليلة القادمة بعدما انتهت رحلته نهائياً مع المارد الأحمر بالرغم من عدم نهاية الموسم الحالي الذي لا يزال لم يستأنف بعد بسبب فيروس كورونا المستجد.