قناتي الناديين أشعلتها.. 3 أزمات تفجر الخلافات بين الأهلي والزمالك

تجددت الخلافات بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم من توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشعلت قناتي الناديين الخلافات، حيث يستغل كل ناد القناة الخاصة به للرد على الآخر، الأمر الذي عرض إدارتي الناديين إلى الانتقادات، خاصة أن تلك الخلافات تساهم في زيادة التعصب بين الجماهير.

وتمثل الخلاف الأول في الاتهامات التي تلقاها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، من جانب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي قال إن إدارة الأهلي حصلت على أموال من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، على هيئة هدايا وتبرعات.

وخلقت اتهامات مرتضى منصور حالة من الغضب الكبير داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفية للنادي خلال الأيام الماضية، حيث قدم الأهلي بعدها شكوى ضد قناة الزمالك في المجلس الأعلى للإعلام، والتي يهاجم من خلالها مرتضى منصور مسئولي النادي الأحمر.

وتمثل الخلاف الثاني في قضية نادي القرن الإفريقي، حيث يرغب الزمالك في استعادة اللقب الذي حصل عليه الأهلي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل 20 عاما، وقام الزمالك برفع لافتات على أسوار النادي تنصب الزمالك بطلا للقرن، الأمر الذي أغضب مجلس الأهلي، والذي كان يحتفل بمناسبة ذكرى تتويجه باللقب عبر قناة النادي.

ويستعد الزمالك لتقديم شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية، للمطالبة بالحصول على اللقب، وذلك وفقا لما أشار إليه رئيس النادي في تصريحاته من قبل.

وتمثل الخلاف الثالث في رغبة مسؤولي الأهلي في عودة النشاط الرياضي في مصر، وتحديدا بطولة الدوري الممتاز، نظرا لكون الفريق كان متصدرا للمسابقة المحلية بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وذلك قبل فترة التوقف الحالية.

في المقابل يطالب الزمالك بإلغاء الدوري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم، حيث توقف النشاط الرياضي في مصر منتصف شهر مارس الماضي.

وكان مرتضى منصور قد هاجم اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب عدم اتخاذها لقرار يحسم مصير الدوري حتى الآن، كما هدد برفض أي قرار من شأنه منح النادي الأحمر لقب البطولة حال إلغاء المسابقة.