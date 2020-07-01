محمد صلاح يحسم موقفه من البقاء مع ليفربول

محمد صلاح يحسم موقفه من البقاء مع ليفربول

اعتبر محمد صلاح، لاعب ليفربول، قائد الفريق جوردان هندرسون، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية نقلتها “رويترز”، عقب الفوز البريميرليج، إنه يود اللعب في الدوري الإنجليزي لسنوات طويلة، مشيدًا بتطور أداء لاعبي ليفربول.

وأعرب صلاح عن سعادته البالغة لفوز فريقه باللقب بعد غياب استمر طوال 30 عاما، وقال “أرى البهجة في نفوس مشجعي الريدز، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا كلاعبين”.

وتابع: “أستمتع بالأجواء السائدة في الفريق. أعشق هذا المكان، وآمل أن أظل فيه لفترة طويلة. تكيفنا بشكل جيد كفريق، وأصبحنا نلعب بتناغم مثالي. إذا واصلنا اللعب بذات الأسلوب والتوافق بين اللاعبين فمن المؤكد أننا سنحقق المزيد من الألقاب. لا أنكر أن المحافظة على مستوانا ليس بالأمر السهل، إلا أنه ليس مستحيلا أيضا”.

وحول أفضل لاعب في البريميرليج، قال صلاح إنه سيختار هندرسون بوصفه اللاعب الأفضل، مشيرًا إلى أنه قائد الفريق وأنه لعب مع الريدز نحو 9 سنوات.

وقال إن هندرسون استطاع أن يثبت دوره في الأوقات الصعبة التي مرّ بها في بداياته، بالإضافة إلى التعليقات السلبية التي طالته في بعض المراحل.

كما أثنى صلاح على هندرسون بالقول: “إنه محبوب من قبل جميع اللاعبين، ويسعى جاهدا لمساعدة الجميع وخصوصا اللاعبين الشباب على التكيف”.