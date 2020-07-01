قبل تصادمهما في أبطال أفريقيا.. الوداد المغربي يوجه رسالة قوية للأهلي

قبل تصادمهما في أبطال أفريقيا.. الوداد المغربي يوجه رسالة قوية للأهلي

وجه المتحدث الرسمي باسم نادي الوداد البيضاوي المغربي، محمد طلال، رسالة قوية إلى النادي الأهلي المصري قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

وقال إن منافسه الأهلي سيلعب من أجل “الانتقام”، مشددًا أن مباراته أمام بطل مصر لن تكون سهلة.

وتمكن الوداد أن يحرم الأهلي من الفوز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2017) بعدما فاز بطل المغرب بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الوداد في تصريحات عبر إذاعة “راديو مارس” المغربية، :”الأهلي ليس سهلاً ونعرف قيمته، فالفريق الذي يلقب بنادي القرن دائمًا ما يشارك من أجل الفوز، وسيواجهنا بشعار الانتقام”.

وقال:”لن نبحث عن الأعذار، فالوداد له اسم كبير على الصعيد الأفريقي، وترك حضور جيد في النسخ الأخيرة”.

وعن قرار الاتحاد الأفريقي بشأن مواجهة الأهلي في مباراة واحدة فقط، قال :”من حسن حظنا أننا سنلعب عدة مباريات في الدوري قبل هذه المواجهة، وهذا العامل مهم وسيساعدنا للاستعداد جيدًا، لذلك كنّا نأمل أن تعود منافسات مسابقة الدوري من جديد”.

وأضاف:”قرار كاف منطقي أمام ما نشاهده حاليًا في العالم من تداعيات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.. ولا يهمنا أين سنواجه الأهلي، نحن نرحب بأي قرار، لأن الأهم أن نكون في كامل جاهزيتنا، الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، تبقى لها الحظوظ نفسها”.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أصدر مجموعة قرارات الثلاثاء، يأتي من أبرزها تحديد موعد مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستعود البطولة مرة أخرى للاستئناف في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراتي دور نصف النهائي من مباراة واحدة فقط في دولة محايدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يشار إلى أن أندية الأهلي والزمالك من مصر وثنائي المغرب صعدوا لدور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.