الأهلي يقدم شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب رئيس الزمالك

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التقدم بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب التجاوزات المتواصلة من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في حق مسؤولي القلعة الحمراء طيلة الفترة الماضية.

ولا يزال النادي الأهلي يحاول جاهداً معاقبة المستشار مرتضى منصور من الناحية القانونية بأي وسيلة ممكنة، وتمثل ذلك جلياً في شكوى جديدة أخرى تقدم بها اليوم الأربعاء إلى مجلس النواب المصري، إضافة إلى شكوى أخرى تقدم بها قبل يومين من الآن وذلك تحديداً لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، من أجل محاولة ردع رئيس نادي الزمالك وإيقافه عن التجاوزات.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر اليوم الأربعاء عن النادي الأهلي: