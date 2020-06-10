الأهلي يقدم شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب رئيس الزمالك
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التقدم بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب التجاوزات المتواصلة من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في حق مسؤولي القلعة الحمراء طيلة الفترة الماضية.
ولا يزال النادي الأهلي يحاول جاهداً معاقبة المستشار مرتضى منصور من الناحية القانونية بأي وسيلة ممكنة، وتمثل ذلك جلياً في شكوى جديدة أخرى تقدم بها اليوم الأربعاء إلى مجلس النواب المصري، إضافة إلى شكوى أخرى تقدم بها قبل يومين من الآن وذلك تحديداً لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، من أجل محاولة ردع رئيس نادي الزمالك وإيقافه عن التجاوزات.
وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر اليوم الأربعاء عن النادي الأهلي:
- أرسلت إدارة النادي صباح اليوم الأربعاء شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته الخارجة، وتطاوله وأيضاً خوضه في الأعراض وقيامه بتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسؤولي الأهلي، وجاء في الشكوى أن النادي فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التي تقدم بها في ذات الموضوع.
- وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها في وجه مئات البلاغات التي تقدم بها الكثيرون ضده ومازالت حبيسة الأدراج.
- وأكد النادي في شكواه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامي وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظاً على قيم المجتمع المصري وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.
- وتضمنت الشكوى أيضاً أن الصبر نفد لدى النادي الأهلي ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها رئيس الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق.
- وتناولت قناة النادي كل الملفات بموضوعية دون تجريح أو تطاول أو إساءة للغير، ولم تلجأ لنفس الأسلوب الذي دأب عليه رئيس الزمالك، ولم تخرج عن مواثيق العمل الإعلامي، وهو نهج القناة منذ انطلاقها عام 2008.