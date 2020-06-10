وائل جمعة يؤكد عدم قدرة محمد صلاح على تحمل عبء المنتخب الوطني بمفرده

ناشد الصخرة وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً لاعبي الجيل الحالي بضرورة معاونة النجم محمد صلاح خلال المرحلة القادمة، نظراً لأنه لن يكون قادراً على تحمل عبء المسؤولية فقط بمفرده في ظل حجم الضغوطات الهائلة المفروضة على منتخب مصر من جانب الشعب المصري.

وأكد وائل جمعة خلال تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام اليوم الأربعاء، أن منتخب مصر بشكل عام مطالب بتغيير الصورة السيئة التي ظهر بها خلال السنوات الماضية مع الجيل الحالي، وذلك سواء في النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية أو حتى في مسابقة كأس العالم روسيا 2018.

وأشار أيضاً إلى أن المشكلة الرئيسية كانت تكمن أن الجميع يضع الأمل في محمد صلاح وحده، وهو الأمر الخاطئ من جانب بقية اللاعبين في ظل استحالة أن يحمل لاعب بمفرده ذلك الحمل الثقيل.

وشدد النجم وائل جمعة في حديثه على أن منتخب مصر يتوجب عليه أن يقدم كرة قدم جماعية في الفترة القادمة قبل بداية رحلة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، مما سوف يساعد على ظهور محمد صلاح بشكل أفضل بدون أدنى شك في نهاية المطاف مثلما هو الوضع تماماً مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف أيضاً أن يأمل في تواجد محمد صلاح رفقة منتخب مصر في حالة التأهل إلى مسابقة كأس العالم 2022، نظراً لأنه يعتبر حالياً ضمن أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم بأكمله وليس فقط على مستوى القارة السمراء.

على صعيد آخر، أوضح وائل جمعة أن شكل المنتخب الوطني مع الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لأحفاد الفراعنة لم يكن مقنعاً على الإطلاق في بداية الرحلة، وخاصة بعدما سقط منتخب مصر في فخ التعادل في أول جولتين خاضهما خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم إفريقيا.

ويعيش الشعب المصري بأكمله في حالة عدم رضا على أداء منتخب مصر خلال السنوات الماضية، بالرغم من نجاح الأخير في التأهل إلى مسابقة كأس العالم لأول مرة بعد غياب دام 28 سنة، إضافة إلى الوصول إلى نهائي مسابقة كأس الأمم الأفريقية في عام 2017.