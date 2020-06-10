رسمياً .. الأهلي يلجأ للنائب العام لمحاولة التصدي لتجاوزات رئيس الزمالك

لا يزال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يحاول جاهداً التصدي لكل التجاوزات الصادرة من طرف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في حق مسؤولي القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن بصفة رسمية قبل يومين عن التقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى شكوى أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، ثم قدم شكوى جديدة اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضاً شكوى أخرى إلى مجلس النواب المصري.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن التقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام رداً على التجاوزات غير الأخلاقية من جانب رئيس نادي الزمالك في حق أعضاء مجلس إدارة الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي اليوم الأربعاء بشأن البلاغات المقدمة إلى النائب العام:

تقدم المستشار القانوني للنادي وكيلاً عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة صباح اليوم الأربعاء بثلاثة بلاغات جديدة إلى معالي المستشار النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، إضافة إلى خوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري.

وجاء في البلاغات بتاريخ اليوم 10/6/2020 أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات.

وطلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك.

وكان النادي الأهلي ومجلس إدارته قد تقدم بعشرات البلاغات على مدى العامين الماضيين لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك وتطاوله على الأهلي ورموزه عبر وسائل الإعلام، ومازالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن ولم يتم البت فيها، نظراً لأن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية.

وهناك إصرار من مجلس النواب بشكل غير مفهوم على عدم رفع الحصانة لتنفيذ القانون بحق هذا المتجاوز، وخضوعه أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بنصوص القانون مثلما يحدث مع أفراد الشعب المصري.

لكن ولأن النادي الأهلي يحافظ على ثوابته التاريخية لا يزال يتمسك بسلك الطرق القانونية للحصول على حقوقه المشروعة، وهو ما دفع الكابتن محمود الخطيب إلى تقديم ثلاثة بلاغات جديدة اليوم مدعومة بالمستندات التي تتضمن كل الإساءات التي جاءت على لسان رئيس الزمالك بحق الأهلي ومسئوليه.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء في الوصول إلى نتيجة إيجابية في نهاية المطاف بعد كل هذه الشكاوى إضافة إلى البلاغات التي تم تقديمها ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حتى تنتهي هذه الأزمة الشائكة.