عودة النشاط الرياضي.. الحكومة توضح حقيقة البدء فيه من 15 يونيو

عودة النشاط الرياضي، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يخصه وتردد في عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والخاص بسماح الحكومة للأندية الرياضية بأن تمارس نشاطها الرياضي بداية من يوم 15 يونيو الجاري.

وأصدر مجلس الوزراء تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، والذي تضمن توضيح أن الحكومة لم تسمح للأندية الرياضية بأن تمارس نشاطها الرياضي بداية من يوم 15 يونيو الجاري، مؤكدة أن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، وإنما ينص القرار فقط على أن يسمح للأندية الرياضية بأن تبدأ في تلقي اشتراكات الأعضاء، وذلك بداية من يوم 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وتضمن القرار كذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون أن يمارس النشاط الرياضي.

وشدد مجلس الوزراء على جميع المواطنين على عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية بالأمر، كما شدد على أن يتحرى المواطنين الدقة حينما يتداولون أي معلومات أو بيانات حتى لا يقع أحد منهم تحت طائلة المساءلة القانونية، مشددا كذلك على عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الأمر.

يذكر أنه بالأمس استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الاجتماع استعرض عدة أمور تشغل المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تناول في الاجتماع عودة النشاط الرياضي بما يحافظ على صحة المصريين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة.

وأكد “راضى”، أن هناك خطة تدرس بشكل تدريجي لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات لم تطبق تسعيرة الدولة فيما يخص تكاليف علاج مصابي فيروس كورونا.