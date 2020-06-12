شوبير يرد على رئيس الزمالك: أنا ماسك نفسي بالعافية

رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات رئيس نادي الزمالك، التي قال فيها إن شوبير حصل على نحو 6 ملايين جنيه “عمولة” من أجل إتمام صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي من نادي إنبي، إلى جانب حصوله على فيلاتين في “نيو جيزة”، كما حصلت زوجته وبناته على ساعات وسيارات هدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس نادي الميريا الإسباني.

وأكد شوبير، خلال برنامجه المذاع على قناة “أون تايم سبورت”: “أنا ماسك نفسي لأبعد الحدود أمام الإساءات والأكاذيب.. الأمر تجاوز الحدود كلها بعدما وصل إلى الكلام عن الزوجة والأولاد”، مشيرا إلى أنه صامت أمام هذه الأكاذيب التي يرددها رئيس نادي الزمالك، سواء بحصوله على عمولات أو فيلا أو ساعات أو سيارات لها وبناته وزوجته، احتراما لـ”إعلام المصريين” المكان الذي يعمل فيه.

وأوضح حارس النادي الأهلي الأسبق، أن من السهل الرد على كلام رئيس الزمالك لكنه يحترم المكان الذي يعمل فيه، متسائلا: “كيف نحصل على حقوقنا، حيث إن الرد من خلال الإعلام ممنوع بسبب إعلام المصريين، والرد القانوني ممنوع بسبب حماية مرتضى منصور في البرلمان وأشياء أخرى”.

يذكر أنه قبل يومين، حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التقدم بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب التجاوزات المتواصلة من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في حق مسؤولي القلعة الحمراء طيلة الفترة الماضية.

ولا يزال النادي الأهلي يحاول جاهداً معاقبة المستشار مرتضى منصور من الناحية القانونية بأي وسيلة ممكنة، وتمثل ذلك جلياً في شكوى جديدة أخرى تقدم بها اليوم الأربعاء إلى مجلس النواب المصري، إضافة إلى شكوى أخرى تقدم بها قبل يومين من الآن وذلك تحديداً لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، من أجل محاولة ردع رئيس نادي الزمالك وإيقافه عن التجاوزات.