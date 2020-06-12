الوداد البيضاوي يستقر على تجديد عقد جاريدو قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الجمعة أن مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي قد استقر بالإجماع على تجديد عقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم إضافي.

وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي برئاسة سعيد الناصيري يرغب في منح الفريق الأول أجواء الاستقرار من الناحية الفنية نوعاً ما في المرحلة القادمة، نظراً إلى التغييرات العديدة التي شهدها الجهاز الفني للفريق على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الخطوة المفاجئة جاءت بالرغم من عدم نجاح فريق الوداد البيضاوي حتى هذه اللحظة مع المدرب خوان كارلوس جاريدو في التتويج بأي لقب على الإطلاق في الموسم الحالي، والذي تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وشددت التقارير على أن تجديد عقد المدرب الإسباني يعتبر بمثابة المخاطرة الكبيرة من جانب إدارة نادي الوداد البيضاوي، وخاصة وأن الفريق قد يخسر في نهاية المطاف جميع الألقاب التي ينافس عليها في الموسم الحالي بعد استئنافه خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أيضاً أن الإنجاز الأكبر للمدير الفني خوان كارلوس جاريدو مع فريق الوداد البيضاوي قد تمثل في عبور عقبة فريق النجم الساحلي التونسي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للجميع داخل صفوف النادي المغربي يتمثل في تخطي عقبة فريق الأهلي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب من المحتمل إقامتهما في شهر سبتمبر القادم في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يُذكر أن مباريات الدور نصف النهائي كان من المقرر إقامتها في مطلع شهر مايو الماضي، إلا أن فيروس كورونا كان حائلاً أمام إقامة المباريات في نهاية المطاف، علماً بأن الفائز من مباراة الأهلي والوداد البيضاوي سوف يلتقي في المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا مع الفائز من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي وذلك تحديداً على أرض دولة الكاميرون.