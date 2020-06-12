بسبب كثرة مشاكله .. صالح جمعة يفشل في إيجاد عرض مناسب تمهيداً للرحيل عن الأهلي

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الجمعة أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لا يزال يعاني بشدة لانعدام العروض الرسمية التي وصلت من أجله في الآونة الأخيرة، وذلك تمهيداً لرحيله عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن صالح جمعة يعتبر واحداً من أفضل المواهب في كرة القدم المصرية في الوقت الراهن، إلا أن ذلك لم يشفع له من أجل إيجاد العرض المناسب له سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى رفقة إحدى الأندية الخليجية.

وأشار أيضاً إلى أن الجميع بات يخشى التعاقد مع اللاعب بسبب كثرة مشاكله في المقام الأول، إضافة إلى سلوكياته خارج أرض الملعب التي تتمثل في عدم الانضباط والسهر بشكل متكرر مع عدم التركيز في الحصص التدريبية لناديه.

وشدد المصدر على أن الأمر المؤكد هو أن صالح جمعة لن يكون متواجداً ضمن صفوف المارد الأحمر انطلاقاً من الموسم المقبل، نظراً إلى رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التخلي عن خدماته بأي وسيلة ممكنة في مقابل الاستفادة من خدمات لاعب آخر من خارج النادي.

وأضاف أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعلم جيداً مدى صعوبة التخلص من صالح جمعة في الميركاتو الصيفي القادم، مما جعله يفتح الباب أمام مختلف الأندية إما من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية أو التعاقد معه على سبيل الإعارة فقط لا غير.

وأوضح المصدر أن المشكلة تكمن في ارتفاع قيمة الإعارة التي سعت لها الكثير من أندية الدوري العام في الفترة الماضية، مما جعل هذه الأندية تتراجع بشكل تدريجي عن الصفقة إلى أن انسحبت من ملف المفاوضات غير الرسمية بشكل نهائي.

ويسعى مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى حل هذه المعضلة بأي وسيلة ممكنة خلال الأسابيع القليلة القادمة حتى يتم حسم الملف قبل موعد الموسم المقبل، علماً بأن فرصة تسويق اللاعب على أرض الملعب تبدو مستحيلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل عدم رغبة رينيه فايلر في الاعتماد على اللاعب مرة أخرى.