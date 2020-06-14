مباريات اليوم.. شالكه يواجه ليفركوزن وريال مدريد يلاحق برشلونة

مباريات اليوم.. يشاهد عشاق كرة القدم، اليوم الأحد، عددًا من المباريات المهمة في الدوريين الألماني والإسباني، عقب عودة النشاط الرياضي في أكثر من دوري.

ويسعى الملكي إلى ملاحقة برشلونة الذي عزز صدارة الدوري الإسباني، أمس، عندما يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إيبار ضمن الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الإسباني.

وتأتي مباريات، اليوم، بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

الدوري الألماني

يواتجه ماينز 05 نظيره أوجسبورج في الساعة الثالثة والنصف، وتبث المباراة على beIN Sports HD 5 بتعليق مضر اليوسف.

18:00وفي السادسة مساء، يواجه شالكه 04 نظيره باير ليفركوزن وتذاع المباراة على beIN Sports HD 5 بتعليق محمد بركات.

الدوري الإسباني

وفي الثانية ظهرا يواجه أتلتيك بيلباو نظيره أتلتيكو مدريد ويذاع اللقاء على beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

وفي السابعة والنصف مساء يواجه ريال مدريد نظيره إيبار وتذاع المباراة على beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

وفي العاشرة مساء يلتقي ريال سوسييداد نظيره أوساسونا ويبث اللقاء على beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد عبده.

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