بالمستندات.. “الأموال العامة” تبرئ الأهلي من بلاغات آل الشيخ

برأت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في البلاغات التي قدمها مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس النادي الأهلي الشرفي السابق تركي آل الشيخ، واستبعدت النيابة وجود أي شبهات متعلقة بجرائم العدوان على المال العام.

وأكد نص الشهادة الصادرة من نيابة الأموال العامة انتهاء التصرف في القضية المقيدة برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة من تركي آل الشيخ ضد محمود الخطيب، حيث انتهت القضية، وفق المستند، باستبعاد أي شبهة جرائم عدوان على المال العام، عن مجلس إدارة القلعة الحمراء.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي ألغى، في وقت سابق، قرار المجلس الخاص بوضع اسم تركي آل الشيخ ضمن القائمة الفخرية، ورفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي تماما.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته من أجل إعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت إلى خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ضمن ممتلكات القلعة الحمراء، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

يذكر أنه في مقتبل شهر يونيو الجاري أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد نهاية اجتماعه اليوم الثلاثاء 5 قرارات صارمة وفي غاية الأهمية، وذلك في إطار رده على ما شهدته الأيام القليلة الماضية بسبب الخلاف الحاد مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد عاد من جديد لكي يوجه اتهامات قاسية للغاية لكافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب، قبل أن يدخل محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة في مشادة كلامية معه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.