رسمياً .. الجزيرة الإماراتي ينفي شائعات التفاوض مع رينيه فايلر

حسم مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص الدخول في مفاوضات جادة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد عايض مبخوت الهاجري أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد لإذاعة “أون سبورت”، أن كل هذه الأنباء التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المختلفة بشأن رغبة الجزيرة في التعاقد مع رينيه فايلر، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة نادي الجزيرة تربطه علاقة مثالية للغاية مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وفي حالة وجود رغبة في الظفر بخدمات المدرب السويسري سوف يجلس مسؤولي النادي مباشرة مع الكابتن محمود الخطيب لمناقشة الملف أي من خلال الطرق القانونية الرسمية وليس عبر أي طريق آخر.

وشدد عايض في حديثه على أن بعض وسائل الإعلام المصرية تعمدت في الفترة الماضية ربط بعض أسماء لاعبي الأهلي غير المرغوب فيهم بنادي الجزيرة، وذلك بهدف الترويج لهؤلاء اللاعبين فقط لا غير، متمنياً أن تتفهم جماهير النادي هذه الأمور جيداً في نهاية المطاف.

وأضاف أيضاً أن مجلس إدارة الجزيرة ملتزم بشكل كامل بالعقد الحالي الذي يربط بينه وبين المدرب الهولندي مارسيل كايزر، مما يعني أن الأخير سوف يبقى في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم القادم على أقل تقدير أي مع نهاية عقده.

وجاء ذلك الرد من جانب نادي الجزيرة الإماراتي بسبب كثرة التكهنات حول مستقبل السويسري رينيه فايلر في المرحلة القادمة، وخاصة بعدما رفض الأخير التوقيع على العقد الجديد مع الفريق الأهلاوي قبل استشارة أسرته المتواجدة حالياً في سويسرا.

وتوقعت الكثير من وسائل الإعلام المصرية أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة الهروب من جانب فايلر في إطار سعيه للتعاقد مع نادي آخر براتب أعلى من الذي يحصل عليه مع النادي الأهلي.