الأهلي يحسم ملف التعاقد مع طاهر محمد طاهر والإعلان الرسمي قريباً

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الأحد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حسم بنسبة كبيرة ملف التعاقد مع النجم الواعد طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن إتمام الصفقة بنجاح خلال الفترة القادمة.

وأكد المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي قد حصلوا بالفعل على توقيع اللاعب طاهر محمد طاهر خلال جلسة تم عقدها في الآونة الأخيرة أثناء تعليق النشاط الرياضي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأشار أيضاً إلى أن الكابتن محمود الخطيب سوف يكلف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بالجلوس بشكل رسمي مع إدارة نادي المقاولون العرب في المرحلة القادمة، حتى يتم حسم الصفقة قبل انطلاقة الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الأمر الذي دفع مجلس إدارة النادي الأهلي للسير قدماً في هذه المفاوضات، هو الحصول مؤخراً على موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأهلاوي، حيث أبدى المدرب السويسري إعجابه الكبير بقدرات طاهر محمد طاهر الفنية بعد مقاطع الفيديو التي اضطلع عليها أثناء مشاركة اللاعب مسبقاً مع فريق ذئاب الجبل.

وأضاف أيضاً أن قيمة هذه الصفقة من المتوقع أن تصل إلى 6 مليون و800 ألف جنيه مصري فقط لا غير، نظراً إلى تأثر سوق الإنتقالات وأسعار اللاعبين بفيروس كورونا على مستوى العالم بأكمله وليس فقط على مستوى مصر.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب لن يتردد هذه المرة في الموافقة على عرض النادي الأهلي، وخاصة وأن القيمة التسويقية للصفقة من الممكن أن تنخفض من جديد خلال الأشهر القادمة في ظل احتمالية استمرار انتشار جائحة كورونا.

يُذكر أن طاهر محمد طاهر لم يشارك مع فريق المقاولون العرب في الموسم الحالي سوى في 6 مباريات فقط لا غير من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، نظراً إلى الإصابة التي عانى منها على مستوى العضلة الخلفية، علماً بأن هذه الإصابة قد حرمت اللاعب أيضاً من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً التي توج بها المنتخب الوطني.