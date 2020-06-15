أرقام قياسية جديدة في انتظار محمد صلاح في الأسابيع الأخيرة من البريميرليج

بات عشاق كرة القدم حول العالم في حالة ترقب لا مثيل لها على الإطلاق قبل يومين فقط لا غير من استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مرة أخرى، بعد أن أجبرها فيروس كورونا المستجد على التعليق منذ منتصف شهر مارس الماضي مثلما كان حال جميع بطولات كرة القدم العالمية.

ويركز الجميع بشكل خاص على فريق ليفربول بدرجة أكبر من بقية الأندية الأخرى في البريميرليج، حيث لم يعد يفصله سوى 6 نقاط فقط لا غير عن التتويج باللقب لأول مرة منذ عام 1990، وهو الإنجاز الذي طال انتظاره من جانب عشاق نادي الريدز أحد أعرق الأندية الإنجليزية على مر التاريخ.

ومن المؤكد أن فخر العرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول سوف تكون الأنظار مسلطة عليه بقوة في الجولات المتبقية من عمر الموسم الجاري، حيث يأمل الفرعون المصري في العودة من جديد لتحطيم الأرقام القياسية سواء على الصعيد الفردي أو حتى على الصعيد الجماعي هذه المرة.

ويكمن الرقم القياسي الأول الذي يسعى صلاح إلى تحطيمه أو الوصول إليه هو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي لم يتمكن أي لاعب مصري من الظفر به على مر تاريخ كرة القدم بأكمله، فيما سبقه في ذلك الإنجاز لاعب عربي وحيد تمثل في النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الحالي، علماً بأن الثعلب الجزائري فاز به في مناسبتين الأولى مع ليستر سيتي والثانية مع مانشستر سيتي.

ولا يقتصر سعي محمد صلاح على الإنجاز الجماعي فحسب، بل إنه سوف يضع كامل تركيزه أيضاً على الإنجاز الفردي الهام المتمثل في محاولة الفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

ويحتل فخر العرب حالياً المرتبة الثالثة في ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً، ولا يفصل بينه وبين الإنجليزي جيمي فاردي المتصدر سوى 3 أهداف فقط لا غير، علماً بأن فوز صلاح بهذه الجائزة للمرة الثالثة توالياً سوف تجعله يعادل مباشرة إنجاز كلاً من النجم الفرنسي السابق تييري هنري إضافة إلى النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر بعدما تمكن كلاهما من تحقيق ذلك سابقاً.