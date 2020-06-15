نجوم الأهلي والزمالك الأعلى أجراً في قارة إفريقيا .. فرجاني ساسي في المقدمة

حرصت صحيفة “بريلا” النيجيرية المعروفة على إعداد تقرير شامل اليوم الإثنين يحتوي على تفاصيل الأجور السنوية التي يحصل عليها لاعبو كرة القدم داخل قارة إفريقيا، وتصدر هذه القائمة أربعة نجوم من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاجأة مدوية للغاية.

وأكدت الصحيفة أن هذه القائمة التي أعدتها لا تشمل أي لاعب إفريقي يلعب حالياً خارج القارة السمراء، نظراً لأن رواتبهم لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع رواتب اللاعبين الذين ينشطون مع أندية في الدوريات المحلية داخل القارة.

وأشارت أيضاً إلى أن المراكز الأربعة الأولى في القائمة قد احتلها لاعبون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بواقع 2 من الأهلي إضافة إلى 2 من الزمالك مما يؤكد بدوره على مدى قوة المنافسة بين القطبين على كافة المستويات.

وإليكم الآن اللاعبين الأربعة الذين ينشطون في مسابقة الدوري العام ويغردون في صدارة قائمة الأعلى أجراً في قارة إفريقيا:

النجم التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب نادي الزمالك، حيث تصل قيمة راتبه السنوي إلى مليون و300 ألف دولار. النجم محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، حيث تصل قيمة راتبه السنوي إلى مليون دولار. النجم المخضرم أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي الذي انتقل حديثاً إلى نادي بيراميدز، حيث تصل قيمة راتبه السنوي إلى 989 ألف دولار. النجم النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، حيث تصل قيمة راتبه السنوي إلى 771 ألف دولار.

وتؤكد هذه الأرقام الضخمة مدى حجم الرغبة التي يمتلكها كلاً من قطبي كرة القدم المصرية من أجل المنافسة على جميع الألقاب، وذلك سواء فيما يتعلق بالألقاب المحلية أو خاصة الألقاب القارية وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا الذي لم يدخل إلى خزائن الأندية المصرية منذ عام 2013 حينما توج به النادي الأهلي على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

يُذكر أن الأهلي والزمالك قد وصلا سوياً إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي الذي لا يزال معلقاً في قارة إفريقيا حتى الآن، على أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي، فيما يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي.