وزارة الرياضة تكشف ضوابط عودة النشاط الرياضي انطلاقاً من يوليو المقبل

كشفت وزارة الشباب والرياضة بصفة رسمية اليوم الإثنين عن موعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في مصر، إضافة إلى الضوابط التي تم وضعها من أجل ضمان عدم التسبب في تفشي وانتشار فيروس كورونا خلال الأشهر القادمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن عودة النشاط الرياضي في مصر سوف يكون على مرحلتين، وتتمثل على النحو التالي:

المرحلة الأولى / الإعداد والتجهيز وإتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير، وتبدأ هذه المرحلة انطلاقاً من يوم 1 يوليو 2020.

المرحلة الثانية / التشغيل الفعلي وفق الاشتراطات والضوابط الموضوعة، وتبدأ هذه المرحلة انطلاقاً من يوم 15 يوليو 2020.

وأشار أيضاً إلى أنه قد تم تشكيل لجنة طبية من أجل متابعة الحالة الصحية للرياضيين بعد استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، على أن يتم التنسيق بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخاصة وزارة الصحة والسكان من أجل ضمان الارتقاء بمستوى عناصر المنظومة الرياضية في مصر المرحلة القادمة.

وجاء ذلك المؤتمر الصحفي في إطار المؤتمرات التي تعقدها كل وزارة في الحكومة المصرية بداية من يوم أمس الأحد من أجل الكشف عن خطتها لعودة الأنشطة الخاصة بها، علماً بأن يوم أمس كان قد شهد مؤتمراً لكلاً من وزير الطيران المدني إضافة إلى وزير السياحة والآثار.

ومن المؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بخطتها من أجل التعايش مع فيروس كورونا، وهي نفس الخطة التي طبقتها معظم الدول الأخرى حول العالم لحين اكتشاف العلاج المناسب القادر على إنهاء هذه الأزمة بدون رجعة.

ويترقب الجميع في الشارع المصري بصفة خاصة عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز على وجه التحديد، حتى يتسنى للجميع متابعة ناديه المفضل مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 4 أشهر كاملة أي تحديداً منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى غاية منتصف شهر يوليو القادم.

ويبقى الأهم في نهاية المطاف هو أن تنجح خطة التعايش مع الوباء التي وضعتها الحكومة المصرية، علماً بأن الشرط الأساسي لضمان حدوث ذلك هو استمرار التزام كافة المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة حتى إشعار آخر.