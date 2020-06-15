الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بتنفيذ قراراته ضد رئيس نادي الزمالك

الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بتنفيذ قراراته ضد رئيس نادي الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بياناً رسمياً اليوم الإثنين طالب فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق قراراته التي اتخذها ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بعدة شكاوى رسمية في الأيام القليلة الماضية ضد المستشار مرتضى منصور، بسبب كثرة التجاوزات من جانبه في حق مسؤولي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي اليوم: