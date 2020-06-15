الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بتنفيذ قراراته ضد رئيس نادي الزمالك
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بياناً رسمياً اليوم الإثنين طالب فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق قراراته التي اتخذها ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكان النادي الأهلي قد تقدم بعدة شكاوى رسمية في الأيام القليلة الماضية ضد المستشار مرتضى منصور، بسبب كثرة التجاوزات من جانبه في حق مسؤولي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي اليوم:
- أرسل النادي الأهلي ظهر اليوم شكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، وإصراره على الخروج عن كل قواعد الأخلاق وقيامه بتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومسئوليه.
- جاءت شكوى النادي قبل مرور أقل من 24 ساعة فقط على البيان الرسمي الذي أعلنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أكد فيه تعهد ممثلي الناديين الأهلي والزمالك أمس بعدم التطرق إلى الآخر في المنابر الإعلامية.
- وفي الوقت الذي التزم فيه النادي الأهلي بما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرب رئيس الزمالك بالبيان وبما فيه عرض الحائط، ولم يعبأ بأن البيان تضمن إلغاء تراخيص أي منبر إعلامي يخرج عن النص.
- واتخذ رئيس الزمالك أمس موقفاً يترجم استهانته علانية بإحدى مؤسسات الدولة، وخرج على شاشة قناة ناديه يكيل الاتهامات ويروج الأكاذيب، مشككاً في جهات رقابية في الدولة لها احترامها وتقديرها.
- وظل يردد مقولات كاذبة بشأن ملف التبرعات الذي حسمته كل الجهات المنوطة بذلك، وأكدت سلامة ونزاهة عمل مجلس إدارة الأهلي، وتساءل النادي في شكواه اليوم، ما علاقة نادي الزمالك بتبرعات خاصة بالنادي الأهلي.
- وجاء في شكوى النادي الأهلي أنه فاض به الكيل بعد الشكاوى المتعددة التي تقدم بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دون أن يكون هناك قرار رادع لهذا الشخص المتجاوز، وطالب النادي الأهلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنفيذ قراره المشار إليه في بيانه أمس الذي تم نشره على موقعه الرسمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك، ومنعه من الظهور الإعلامي وسحب تراخيص قناة الزمالك.