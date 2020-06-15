عاجل: وزير الشباب والرياضة يعلن عودة الدوري المصري رسميا

أعلن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن مسابقة الدوري المصري ستعود، وذلك بعد العمل خلال الفترة الماضية على دراسة شاملة من كل مؤسسات الدولة ووفقا لمعايير طبية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن وزارة الشباب والرياضة عكفت منذ اليوم الأول لتوقف النشاط على دراسة كل السيناريوهات وتم تشكيل لجنة طبية.

وتابع “صبحي”: أن كل الاعتبارات تم وضعها في الحسبان عند مناقشة أزمة توقف النشاط الرياضة، وتم الاجتماع مع اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات.

وأضاف “صبحي” إلى أن الفترة من 15 إلى 30 يونيو فرصة للأندية للتدريب على الإجراءات الوقائية مع وجود دليل استرشادي لكل اتحاد لتطبيقه الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تابع الإجراءات وأنها تسير بشكل جيد.

وأضاف، أن كرة القدم لها وضع خاص، وسيبدأ التدريب 20 يونيو على أن يعود المنافسات يوم 25 يوليو، حسب ترتيبات الاتحاد المصري لكرة القدم، مع وجود مرونة لأي تعديلات وفقا للحالة العامة لتطور الأزمة، وعلى اتحاد الكرة أن يعمل على تنفيذ قرار عودة الدوري من الآن وتنظيم الجدول وترتيب أوراقه بناء على القرار.

وشرح وزير الشباب والرياضة تفاصيل الخطة بوجود مكان للعزل، وسيتم إغلاق المطاعم حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى تقسيم الرياضيات إلى أنواع تلامسية وغير تلامسية مع وجود خطة لكل فرع ومواعيد محددة.

وأوضح أن الفترة من 1 يوليو وحتى منتصف الشهر، سيتم تجربة إجراءات فتح المراكز الصحية والجيم على أن تبدأ عملها بصورة طبيعية 15 يوليو.