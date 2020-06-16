اتحاد الكرة يرد على الأندية الرافضة لاستئناف الدوري

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن قرار استئناف النشاط الكروي هو قرار الدولة، مؤكدا أنه سيتناقش مع الأندية المعترضة على قرار استئناف بطولة الدوري الممتاز.

وقال “الجنايني” في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس 2″، إن قرار عودة النشاط هو قرار من الدولة، وسبق أن قلت وكررت أن هذا القرار ليس من اختصاصي.

وأضاف أنها أول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يصبح قرار استئناف النشاط من عدمه في يد حكومات الدول، وليس الاتحادات المحلية.

وتابع: أنه سيتم عرض الملف الطبي على كل الأندية خلال اجتماعات اتحاد الكرة ليقوم كل نادي باتخاذ الاحترازات اللازمة.

ورد الجنايني على رفض بعض الأندية استكمال الدوري، قائلا: “مع احترامي لجميع أندية الدوري، فإن اللجنة الخماسية هي صاحبة الكلمة العليا”.

وأضاف، أننا سننفذ قرار الدولة بعودة النشاط الكروي، وسنتناقش مع الأندية المعترضة، ومن يعترض هناك لوائح تحكم هذه الأمور ستطبق على الجميع.