رد فعل عنيف من وائل جمعة ضد منتقدي قرار عودة الدوري المصري الممتاز

حرص الصخرة وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً على التعليق بشكل غاضب للغاية على كل من انتقد قرار وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية، وذلك بشأن عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 25 يوليو المقبل من العام الحالي 2020.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد كشف يوم أمس الإثنين عن الخطة الكاملة التي وضعتها الوزارة، من أجل ضمان استئناف النشاط الرياضي في مصر من جديد بعدما دام تعليقه لمدة 3 أشهر ماضية، علماً بأن هذه الخطة سوف يتم تنفيذها على عدة مراحل مختلفة انطلاقاً من مطلع شهر يوليو القادم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن جميع الأندية سوف تتمكن من العودة مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية انطلاقاً من يوم 15 يوليو، على أن يتم استئناف مسابقة الدوري العام بعدها بعشرة أيام فقط لا غير.

وهو القرار الذي لم يلقى أي ترحيب على الإطلاق من جانب العديد من الأصوات في الوسط الرياضي المصري، وعلى رأسهم رؤساء بعض الأندية مثل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على سبيل المثال، كما طالب الكابتن طارق يحيى من جانبه بإلغاء الموسم الحالي وتحديد شهر أغسطس المقبل موعداً لانطلاقة الموسم الجديد.

ومن جانبه، قام النجم السابق وائل جمعة بنشر تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيهما التالي:

صباح الخير، متعجب من ردود الفعل على تأكيد وزير الرياضة على استكمال الموسم الكروي في مصر من ناس المفروض تتمناه يرجع ولكن نواياهم سيئة، ناس بتحارب عشان الكورة مترجعش، ولا يمكن فيروس كورونا قبل يوليو 2020 هيكون مختلف عن كورونا بعد يوليو 2020.

محاولة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة، وإلا ما كنتم تطلبون الكأس والدوري الجديد في أغسطس، وبعدين اللعيبة بتلعب خماسي وأفراح عادي يعني، ومن امتى كان عندنا دوري منتظم، شوية ضمير.

يذكر أن فريق الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير جداً عن جميع ملاحقيه بما فيهم غريمه التقليدي فريق الزمالك، مما جعل العديد من كارهي القلعة الحمراء يطالبون بإلغاء الموسم الجاري.