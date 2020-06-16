مصادر تؤكد رغبة إحدى الأندية السويسرية في خطف رينيه فايلر من الأهلي

كشفت مصادر صحفية سويسرية عن رغبة إحدى الأندية المحلية في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرغم من توصل الأخير لاتفاق في الأيام الماضية لتجديد العقد الذي يربط بينهما لمدة موسمين.

وأكدت صحيفة “nau” السويسرية أن مجلس إدارة نادي جراسهوبرز السويسري يرى أن رينيه فايلر سوف يكون هو الحل الأمثل من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة القادمة بعد إقالة المدير الفني السابق.

وأشارت أيضاً إلى أن رئيس نادي جراسهوبرز يعلم جيداً أن المفاوضات لن تكون سهلة على الإطلاق بعدما توصل فايلر إلى اتفاق مع النادي الأهلي لتجديد عقده، إلا أنه سوف يستغل تواجد المدرب السويسري في موطنه خلال الفترة القادمة لمحاولة فتح ذلك الملف معه.

وشددت الصحيفة على أن موقف رينيه فايلر من عقده الجديد مع النادي الأهلي لا يزال لم يحسم رسمياً بعد، نظراً لأن المدرب السويسري لم يوقع بعد على العقد الرسمي مع القلعة الحمراء، وذلك يرجع إلى رغبته في استشارة أسرته في المقام الأول قبل اتخاذ ذلك القرار الهام في مسيرته الرياضية.

وأضافت أيضاً أن نادي جراسهوبرز قد يلعب على هذه النقطة، من خلال محاولة إقناع أسرة رينيه فايلر بالبقاء في سويسرا والتأثير على المدرب السويسري حتى لا يعود مرة أخرى إلى مصر، وخاصة بعدما انتهى عقده الحالي مع النادي الأهلي الذي اقتصرت مدته على موسم وحيد فقط لا غير.

وأوضحت الصحيفة أن كل شيء يبقى وراداً في المرحلة القادمة، وخاصة في ظل رغبة فايلر الكبيرة في العودة من جديد لممارسة مهنة التدريب رفقة إحدى الأندية الأوروبية، من أجل فتح صفحة جديدة بعد تجربته الفاشلة الماضية مع نادي لوزيرن السويسري.

ومن المؤكد أن جماهير القلعة الحمراء تشعر بالقلق نوعاً ما بشأن ملف التجديد مع رينيه فايلر، علماً بأن الأخير قد حقق نجاحاً هائلاً على مدار الأشهر الماضية التي قضاها في منصب المدير الفني.

ويكفي الإشارة فقط إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي فريق الزمالك، إضافة إلى تصدر مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق مريح عن جميع ملاحقيه، وأيضاً الوصول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.