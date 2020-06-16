إنذار على يد محضر .. تركي آل الشيخ يطارد الأهلي قانونياً بسبب الساعات والملايين !

وصل الخلاف بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني إلى مرحلة غير مسبوقة ولا مثيل لها على الإطلاق.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تصالحاً بين الطرفين وعودة العلاقات بينهما بصورة طبيعية، وتم إعادة المستشار تركي آل الشيخ إلى منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ثم زار آل الشيخ منزل الكابتن محمود الخطيب في مصر، قبل أن يقوم الأخير بزيارة المملكة العربية السعودية لرد الزيارة للمستشار تركي آل الشيخ.

واشتعلت الأزمة من جديد بين الطرفين بشكل ملفت للغاية في الأسابيع القليلة الماضية، وكانت البداية من جانب المستشار تركي آل الشيخ الذي هاجم مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل علني عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي الرد بعدها مباشرة من جانب النادي الأهلي عبر سحب لقب الرئيس الشرفي من آل الشيخ.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الكابتن محمود الخطيب طالب وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية من أجل مراجعة كافة الحسابات المالية الخاصة بالنادي الأهلي، بسبب اتهام المستشار تركي آل الشيخ لمسؤولي النادي الأهلي بعدم رد الهدايا التي منحها لهم على هيئة أموال إضافة إلى ساعات.

وقامت اللجنة بتبرئة النادي الأهلي في أكثر من مناسبة، إلا أن المستشار تركي آل الشيخ لا يزال يتهم مجلس إدارة القلعة الحمراء بسرقة الملايين والساعات منه بدون ردها، وبناءً على ذلك أرسل إنذاراً على يد محضر قانوني إلى النادي الأهلي من أجل رد هذه الهدايا في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير.

وشدد المستشار تركي آل الشيخ على أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة لم يرد النادي الأهلي هذه الهدايا، وفي حالة ردها سوف يتبرع بها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر بهدف دعم الدولة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

يذكر أن المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي قد أوضح في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل مؤخراً أن النادي الأهلي يمتلك بالفعل هدايا منحها لهم المستشار تركي آل الشيخ، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكابتن محمود الخطيب قد حصل لوحده على 3 ساعات، فيما حصل كلاً من العامري فاروق إضافة إلى خالد الدرندلي وأيضاً خالد مرتجي على 6 ساعات بواقع 2 لكلاً منهما.

وإليكم الآن جميع المستندات التي وضعها المستشار تركي آل الشيخ في الإنذار المرسل للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب: