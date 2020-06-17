القنوات الناقلة ومواعيد نهائي كأس إيطاليا وقمة مانشيستر سيتي وآرسنال اليوم الأربعاء

يترقب متابعو كرة القدم العالمية مواعيد انطلاق عدد من المباريات الشيقة في الملاعب الأوروبية، واليوم الأربعاء، يقام نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي. كما ينطلق البريميرليج بعد توقف نحو 3 أشهر بقمة كروية بين مانشستر سيتي وآرسنال.

وفيما يلي، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها:

نابولي X يوفنتوس – التاسعة مساء على قناة الرياضية الليبية Libya Sport (نايل سات 11765 أفقي – 5/6 – 27500)

مباريات الدوري الألماني

اينتراخت فرانكفورت X شالكه 04 – السادسة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5

بوروسيا دورتموند X ماينز 05 – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5

باير ليفركوزن X كولن – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 6

أوجسبورج X هوفنهايم – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 7

لايبزيج X فورتونا دوسلدورف – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 8

مباريات الدوري الإسباني

إيبار X أتلتيك بيلباو – السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 2

بلد الوليد X سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 4

أوساسونا X أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري البرتغالي

باكوس دي فيريرا X بيلينينسيش – العاشرة مساء

ريو آفي X بنفيكا – العاشرة والربع مساء