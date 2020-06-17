“كاف” يعلن موعد استكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سامسون أدامو، موعد استكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال أدامو: “استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيكون في سبتمبر المقبل، ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية حتى الآن”.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “اللعيب” عبر قناة “إم بي سي مصر” “نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون في الكاميرون على ملعب جابوما، أما نهائي الكونفدرالية سيكون في الرباط بدولة المغرب”.

وتابع: “لن يُحدد بعد القرار النهائي بشأن الحضور الجماهيري، وأعتقد أن كاف سيمنح حرية للاتحادات المحلية لكي يقرروا ذلك وفقا للظروف الراهنة، وسيكون هناك إجراءات طبية صارمة عند استكمال المباريات”

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وكشف أن “بطولة أمم أفريقيا ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 10 يناير حتى 8 فبراير 2021، وسيتم تحديد باقي مباريات تصفيات أمم أفريقيا خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيلي”.

كما تحدث عن مصير الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، قائلا: “الأمور تختلف من دولة إلى أخرى، خاصةً أن الدوري قد يتم إلغائه في بعض الدول أو يمتد لفترة أطول”.

وأوضح: “القرار في هذه الحالة يعود إلى الاتحادات المحلية لكل دولة، هي التي ستحدد ممثليها في النسخة المقبلة من البطولات الإفريقية بدوري الأبطال أو الكونفدرالية، وليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وتابع: “الاتحاد الأفريقي ليس له دخل بالبطولات المحلية، فكل اتحاد محلي له الحق مع حكومته أن يقرر مصير بطولات الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء”.

وقال “هناك تصور كامل لاستكمال مباريات تصفيات أمم أفريقيا في حال فتح المجال الجوي والمطارات في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل بداية أمم أفريقيا في شهر يناير 2021”.

يذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عودة المسابقات المصرية يوم 25 من الشهر المقبل، مع موافقة الحكومة على استئناف الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي والزمالك، الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما سيواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.