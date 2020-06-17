السويسري “فايلر” يقترب من التجديد مع الأهلي.. وهذه قيمة العقد الجديد

يبدو أن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، في طريقه إلى تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وتداولت تقارير صحفية، تفيد رفض “فايلر” تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، وهروبه إلى سويسرا وعدم العودة من جديد إلى مصر، بعد أن طلب السويسري السفر من أجل قضاء فترة راحة مع زوجته وأولاده في ظل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، صرح بأن “فايلر أبلغ إدارة النادي الأهلي بتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر، وأنه ملتزم بالوعد الذي قدمه لمحمود الخطيب ومجلس إدارة النادي بتجديد تعاقده.

وأضاف المصدر: “فايلر سيوقع موسمين، وسيتقاضى200 ألف دولار في الشهر هو وجهازه المعاون، بعد أن كان يحصل على 175 ألف دولار في السنة الأولى التي قضاها في الأهلي”.

وتابع: “شرط فايلر الوحيد هو الإبقاء على جهازه المعاون بما فيهم سيد عبد الحفيظ”.

أما رحيله إلى سويسرا، فلم يكن إلا من أجل إقناع زوجته بالعيش في مصر، وقضاء فترة تواجده داخل النادي الأهلي، لاسيما أنه سيوقع لمدة موسمين.