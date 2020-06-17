يويفا يعلن رسمياً مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية الموسم الحالي 2019 / 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن الخريطة الكاملة للمباريات المتبقية من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، والتي تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 سوف يتم استئنافها من جديد بداية من شهر أغسطس القادم من العام الجاري، وذلك تحديداً انطلاقاً من المباريات الأربعة المتبقية في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وأشار أيضاً إلى أن المباريات المتبقية في الدور ثمن النهائي لا يزال لم يتم تحديد الملاعب التي سوف تقام عليها بعد، على أن يتم حسم ذلك الملف بشكل رسمي في منتصف شهر يوليو القادم كحد أقصى.

وشدد يويفا على أن مباريات الدور ربع النهائي إضافة إلى الدور نصف النهائي سوف تقام من مباراة واحدة فقط لا غير بدون اعتماد نظام الذهاب والإياب، على أن تقام جميع هذه المباريات بما فيها المباراة النهائية في مدينة لشبونة البرتغالية.

وأضاف أيضاً أن المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا سوف تقام في ملعب النور بدلاً من مدينة إسطنبول التركية، على أن يتم ترحيل نهائيات النسخ القادمة بشكل تدريجي، أي أن المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا سوف تقام على النحو التالي:

نهائي 2020 / لشبونة البرتغالية.

نهائي 2021 / إسطنبول التركية.

نهائي 2022 / سان بطرسبرج الروسية.

نهائي 2023 / ميونخ الألمانية.

نهائي 2024 / لندن الإنجليزية وتحديداً ملعب ويمبلي.

يذكر أن أربعة أندية قد نجحت حتى هذه اللحظة في ضمان مقعدها في الدور ربع النهائي من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي أندية: باريس سان جيرمان الفرنسي / لايبزيج الألماني / أتلتيكو مدريد الإسباني / أتالانتا الإيطالي.

وإليكم الآن المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

مانشستر سيتي الإنجليزي / ريال مدريد الإسباني، مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في العاصمة الإسبانية مدريد.

بايرن ميونخ الألماني / تشيلسي الإنجليزي، مباراة الذهاب انتهت بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة في العاصمة الإنجليزية لندن.

برشلونة الإسباني / نابولي الإيطالي، مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق في إيطاليا.

يوفنتوس الإيطالي / ليون الفرنسي، مباراة الذهاب انتهت بفوز ليون بهدف نظيف في فرنسا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الخريطة الكاملة لمواعيد المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020: