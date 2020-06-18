البيان الختامي لاجتماعات اتحاد كرة القدم مع الأندية بشأن عودة النشاط

صرح اتحاد كرة القدم المصري عن انتهاء فترة الاجتماعات التي تم أجرتها من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة تحت رئاسة عمرو الجنايني مع أندية القسمين الأول والثاني، والتي قد بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم مناقشة أمرين خلال فعاليات تلك الاجتماعي، وتم الاطلاع على الملف الطبي من أجل عودة النشاط الرياضي.

صرح الاتحاد المصري لكرة القدم خلال البيان الختامي لفعاليات للاجتماعات، “تم الاجتماع الأخير للجنة الخماسية بحضور اندية التالية، النادي الإسماعيلي والنادي المصري ونادي بيراميدز ونادي سموحة ونادي حرس الحدود ونادي الجونة.”

وأوضح، “وقد تم إدارة نقاش خلال فعاليات الاجتماعات التي انقسمت إلى شقين، الشق الأول، يخص المقترحات بشأن تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والشق الثاني بشأن آليات عودة النشاط الرياضي من جديد، وقد عرضت اللجنة الخماسية مقترحاتها على الأندية المشاركة فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي.”

وأضاف اتحاد كرة القدم، “أن الأندية قد أعلنت إشادتها على تلك المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها”، وأشار إلى أن اللجنة الخماسية قد استمعت إلى المقترحات المقدمة من ممثلي الأندية المشاركة، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة قبل أن يتم إرسال مشروع اللائحة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم خلال ختام البيان الصادر عنه، أما فيما يخص عودة النشاط الرياضي، أن اللجنة الخماسية قد أوضحت كافة التفاصيل بشأن الملف الطبي الخاصة بعودة النشاط، وقد تم عرض سيناريوهات العودة، فيما أعلنت الأندية المشاركة عن رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية من أجل تنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، وهو ما وعدت اللجنة الخماسية بأن يتم عرضه علي الجهات المعنية، للعمل علي إيجاد الحلول المناسبة.

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