الأهلي يجري اختبارات الكشف عن كورونا لكافة عناصره تمهيداً لعودة التدريبات

أعلن النادي الأهلي بصفة رسمية اليوم الجمعة عن إجراءات اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لكافة عناصره سواء اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني أو حتى الجهاز الإداري، وذلك تمهيداً لعودة التدريبات الجماعية مرة أخرى على ملعب مختار التتش قبل استئناف مباريات الموسم الحالي من جديد في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش مع الوباء الفترة القادمة.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له اليوم الجمعة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الجميع داخل جدران القلعة الحمراء يتوجب عليه الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة مؤخراً بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار أيضاً إلى أن الجميع أجرى اليوم الاختبارات والتحاليل اللازمة للكشف عن الفيروس المستجد، على أن يستأنف الفريق تدريباته مباشرة بعد نهاية الاختبارات لكافة المتواجدين داخل النادي الأهلي.

وشدد الكابتن سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن النادي الأهلي سوف يلتزم بصرامة بالتعليمات التي أعلن عنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الأيام الماضية، من أجل ضمان عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم بدون أي مشاكل على الإطلاق.

وأضاف أيضاً أنه عقد على مدار الأيام الماضية عدة اجتماعات مع العاملين بالنادي الأهلي وسط مشاركة الدكتور خالد محمود طبيب النادي في هذه الاجتماعات، من أجل إخطار الجميع بكافة الإجراءات التي سوف يتبعها الكل بدون استثناء في المرحلة القادمة، حتى لا يكون أي شخص داخل النادي الأهلي عرضة للإصابة بذلك الوباء أو نقل العدوى إلى الأندية الأخرى.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت منذ أيام قليلة عن خطتها الكاملة للتعايش مع الوباء في المرحلة القادمة، وهو نفس الوضع الذي طبقته الحكومة المصرية بالكامل مثلما هو حال كل دول العالم الأخرى لحين اكتشاف العلاج المناسب القادر على القضاء على الفيروس بصفة نهائية.

ومن المقرر أن يعود النشاط الرياضي في مصر على 3 مراحل بشكل تدريجي، حيث تشهد المرحلة الأولى التعقيم والتطهير لكافة الأندية والمنشآت الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ثم تشهد المرحلة الثانية عودة الأندية إلى التدريبات الجماعية وبدء التحضيرات استعداداً لاستئناف الموسم الرياضي.

وتأتي أخيراً المرحلة الثالثة التي تتمثل في استئناف مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 25 يوليو القادم من العام الحالي 2020، علماً بأن المارد الأحمر يغرد وحيداً في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق كبير عن جميع الملاحقين بما فيهم غريمه التقليدي فريق الزمالك.

ويبقى الهدف الرئيسي للفريق الأهلاوي في الموسم الجاري هو حسم لقب مسابقة الدوري العام مبكراً، إضافة إلى التتويج بلقب كأس مصر، فيما يبقى الهدف الأسمى هو الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013.