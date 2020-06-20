رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح مع نهاية الدوري الإنجليزي

رقم قياسي جديد في انتظار اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إذ إنه على خطوات قليلة من تحقيق هذا الرقم الجديد مع “الريدز” في نهاية الموسم الحالي، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

فبعد توقف لمدة 3 أشهر تقريبا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، يعود ليفربول إلى منافسات “البريميرليج” مرة أخرى، ويلتقي نظيره إيفرتون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب محمد صلاح بات على بُعد 9 أهداف من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 مع “الريدز”، وهو عدد المباريات نفسها المتبقية للريدز في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح الموقع أن الرقم القياسي للوصول إلى 100 هدف مسجل باسم “روجر هانت” في 144 مباراة، وهو عدد مباريات صلاح نفسها التي وصل لها حاليًا مع “الريدز”.

ولا تزال هناك فرصة للدولي محمد صلاحمن أجل اقتناص المركز الثاني في قائمة الهدافين، إذا تمكن اللاعب من الوصول إلى الهدف رقم 100 مع ليفربول، في نهاية الموسم الجاري؛ ليكسر رقم جاك باركنسون صاحب المركز الثاني بعد تسجيله أول 100 هدف في 153 مباراة.

وذكر الموقع الرسمي لـ”الريدز”، أن محمد صلاح نجح في تسجيل هدفه رقم 50 بقميص ليفربول في أكتوبر عام 2018 في مرمى ريد ستار بلجراد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.