بي إن سبورتس في ورطة بسبب الدوري الإيطالي وانتقادات حادة من المشتركين

باتت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في ورطة كبرى لا مثيل لها على الإطلاق في الآونة الأخيرة، بسبب احتمالية ضياع حقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي منها في السنوات القادمة بداية من المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وأكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المعروفة أن شبكة قنوات بي إن سبورتس تتعرض إلى أزمة مالية خانقة للغاية، مما جعلها تتخلف عن سداد القسط الثالث لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو الأمر الذي دفع الرابطة على الفور إلى سحب حقوق بث مسابقة الدوري الإيطالي من القناة القطرية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن شبكة قنوات بي إن سبورتس قد توقفت طوال الأيام العشرة الماضية عن عرض مباريات مسابقة الدوري الإيطالي المعادة، أو حتى الأهداف التي تم تسجيلها في الموسم الحالي أو في السنوات الماضية.

وأشارت العديد من المصادر المقربة من القناة القطرية أن أكثر من 100 موظف من غير حاملي الجنسية القطرية قد تم تسريحهم في الأيام الماضية من جانب مجلس الإدارة، وذلك لعدم قدرة الشبكة على صرف مستحقات العاملين بناءً على تعليمات الحكومة القطرية التي تسعى للتركيز حالياً على علاج مصابي فيروس كورونا في المقام الأول.

ولعل أبرز الأسماء الذي تم الاستغناء عنهم بحسب المصادر يتمثلون في كلاً من: الجزائري لخضر بريش مقدم البرامج المعروف / المغربي خالد ياسين مقدم البرامج / التونسي معز بولحية مقدم البرامج / الأردني خالد الغول المعلق / الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي المحلل الرياضي، مع احتمالية إضافة عدة أسماء أخرى بارزة لهم في الفترة القادمة.

ولا تزال شبكة قنوات بي إن سبورتس تواصل عملية نقل مباريات مسابقة الدوري الإيطالي لمشتركيها خارج حدود الوطن العربي من خلال قناة بي إن سبورتس فرنسا على سبيل المثال، مما أثار حالة من الغضب العارم لكافة مشتركي القناة القطرية داخل الوطن العربي سواء في الشرق الأوسط أو حتى شمال إفريقيا.

يذكر أن مباريات مسابقة الدوري الإيطالي يتم استئنافها من جديد بداية من مساء اليوم السبت ببعض المباريات المؤجلة، إلا أن نقلها من جانب شبكة قنوات بي إن سبورتس يبدو أمراً مستبعداً بنسبة كبيرة في الوطن العربي مع احتمالية حدوث ذلك في حالة التوصل إلى اتفاق جديد مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتتزايد مخاوف محبي كرة القدم والمشتركين في قنوات بي إن سبورتس يوماً بعد آخر، نظراً إلى احتمالية تخلي إدارة القناة عن مسابقة الدوري الألماني إضافة إلى مسابقة الدوري الفرنسي بداية من الموسم المقبل في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مع الإبقاء على حقوق نقل بقية المسابقات الأخرى.

ومن المؤكد أن حدوث ذلك سوف يمنح كافة القنوات الرياضية العربية الأخرى الكبيرة تحديداً مثل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية أو حتى شبكة قنوات السعودية الرياضية إلى المنافسة على حقوق نقل هذه المسابقات، فيما يبقى الأمر المهم هو نقلها بالمجان إلى كافة المشاهدين في الوطن العربي بهدف نهاية عهد الاحتكار الذي تمثلت في سيطرة الشبكة القطرية على كافة أحداث كرة القدم مقابل تحصيل الأموال من المشاهدين.