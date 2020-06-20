اتحاد الكرة يؤكد تطبيق القانون على أي نادي يرفض استئناف الدوري المصري

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص دعوة بعض مسؤولي الأندية إلى عدم استئناف مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز وإلغاء الموسم الحالي نتيجة استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري خلال تصريحات له اليوم السبت، أن أي نادي سوف يفكر في الانسحاب أو رفض استئناف مباريات مسابقة الدوري العام في الموسم الحالي، سوف يتم تطبيق عليه اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات مباشرة بدون أي مجاملات أو مفاوضات على الإطلاق مع أي طرف.

وأشار أيضاً إلى أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة قامت بتنسيق كافة الأمور المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في مصر مع وزارة الشباب والرياضة وتحديداً معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وشدد وليد العطار في حديثه على أن عودة النشاط الرياضي في مصر لن يتم بشكل عشوائي، ولكن ذلك سوف يتم بعد إتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش مع الوباء مثلما هو حال كل دول العالم الأخرى لحين اكتشاف العلاج المناسب.

وأضاف أيضاً أن أندية مسابقة الدوري المصري الممتاز لن تتحمل تماماً تكاليف اختبارات الكشف عن كورونا سواء بالنسبة إلى اللاعبين أو حتى الأجهزة الفنية والإدارية، حيث تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على تحمل الدولة هذه التكاليف بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأندية التي باتت معرضة للإفلاس في الفترة الماضية بسبب تعليق النشاط.

وأوضح وليد العطار في تصريحاته أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بالتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لإجراءات الاختبارات اللازمة لكافة الأندية بدون أي مصاريف على الإطلاق، على أن توفر هذه الشركة طبيباً رفقة كل نادي طوال الأشهر القادمة حتى يراقب وضعية اللاعبين والأجهزة الفنية من الناحية الصحية إضافة إلى عزل المخالطين على الفور في حالة التأكد من إصابة أي فرد.

وشدد أيضاً على أن الاتحاد المصري طالب جميع أندية الدوري العام في خطاب رسمي في الآونة الأخيرة بالالتزام بعدد الاختبارات المتفق عليها قبل انطلاقة التدريبات الجماعية أو حتى قبل استئناف المباريات إضافة إلى الاختبارات الأخرى التي سوف يتم إجراؤها لحين نهاية الموسم، من أجل المساهمة في عدم تفشي الفيروس المستجد مرة أخرى في مصر.

يذكر أن مسابقة الدوري المصري الممتاز كانت معلقة منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 نتيجة انتشار وباء كورونا.