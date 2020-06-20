رسمياً .. الأهلي يطالب إعلام المصريين بالتصدي لكافة تجاوزات قناة الزمالك

لا يزال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يسعى بشتى الطرق القانونية الممكنة التصدي لكافة تجاوزات قناة الزمالك، والتي يتم فيها ترويج الأكاذيب وتوجيه الإساءة لمسؤولي النادي الأهلي على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء قد أصدر العديد من البيانات الرسمية وقدم أكثر من بلاغ ضد قناة الزمالك ورئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء على وجه التحديد لعدد من الجهات المسؤولة في الدولة المصرية، من أجل محاولة إنهاء ذلك التطاول المستمر على كيان النادي الأهلي ورموزه بدون أي داعي على الإطلاق.

وأصدر النادي الأهلي اليوم السبت بياناً جديداً نشره عبر موقعه الرسمي إضافة إلى حساباته الرسمية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء نص ذلك البيان على النحو التالي:

أكد النادي الأهلي في المذكرة المرفوعة إلى “إعلام المصريين” أن العلاقة التاريخية بين الأهلي والزمالك لم تشهد يوماً مثل هذا التطاول والخرق لكل قواعد الأخلاق والروح الرياضية.

ووضعت إدارة النادي الموقف كاملاً أمام إعلام المصريين بوصفها المالك لقناة الزمالك، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية ورادعة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها باللوائح والقوانين، خاصة وأن السكوت عليها بات يمثل خطراً على السلام الاجتماعي، وينذر بحدوث الفتنة بين جماهير الناديين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف وتوحيد الصفوف.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحاول فيها مجلس إدارة النادي الأهلي إيقاف التجاوزات الصادرة من جانب العاملين في قناة الزمالك بحق مسؤولي القلعة الحمراء وخاصة الكابتن محمود الخطيب، علماً بأن هذه التجاوزات يتزعمها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي استغل مؤخراً عودة توتر العلاقات بين الأهلي وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية من أجل التطاول على مسؤولي الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بالعديد من الشكاوى سواء إلى النائب العام أو اللجنة الأولمبية المصرية أو الاتحاد المصري لكرة القدم أو حتى إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في محاولة لإيقاف هذه التجاوزات المستمرة بدون أي داعي تماماً، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية والتحديات التي تواجهها مثل الأزمة الليبية أو أزمة سد النهضة إضافة إلى أزمة فيروس كورونا.

ويأمل الشارع المصري في تدخل أي طرف من الجهات المعنية لمحاولة تهدئة الأوضاع بين قطبي كرة القدم المصرية وخاصة من جانب مسؤولي نادي الزمالك، نظراً لأن هذه الأوضاع قد تشتعل بدرجة أكبر مع اقتراب موعد استئناف النشاط الرياضي في مصر خلال المرحلة القادمة.

يذكر أن لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي يعتبر محسوماً بنسبة كبيرة لصالح المارد الأحمر، بسبب ابتعاده في صدارة الترتيب بفارق شاسع عن جميع ملاحقيه بما فيهم غريمه التقليدي فريق الزمالك، على أمل أن يساهم ذلك في تهدئة الوضع قليلاً بعد استئناف الدوري العام.